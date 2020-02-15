رياضة | حارس الترجي يوجه رسالة نارية للزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حارس الترجي يوجه رسالة نارية للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب معز بن شريفية حارس الترجي الرياضي التونسي عن غضبه من خسارة لقب السوبر الإفريقي أمام الزمالك بعد فوز الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وقال معز بن شريفية في تصريحات نقلتها الصحافة التونسية: "نعتذر لجماهير الترجي على خسارة لقب السوبر الأفريقي، وسنثأر من الزمالك في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا".

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وسجل ثلاثية أبناء "ميت عقبة"، يوسف أوباما، وأشرف بن شرقي هدفين، في الدقائق 2و58 و93 من زمن المباراة، بينما أحرز هدف الترجى الوحيد عبدالرؤوف بن غيث من ركلة جزاء.

يذكر أن الزمالك والترجي سوف يتقابلان فى ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا، إذ ستقام مباراة الذهاب في القاهرة 28 فبراير الجاري، بينما ستقام مباراة الإياب 6 مارس المقبل في تونس.

وانفرد الزمالك بالمركز الثاني في التتويج بلقب السوبر الأفريقي برصيد 4 ألقاب، متخطياً مازيمبي الكونجولي، بينما يتصدر الأهلي الرقم القياسي في التتويج باللقب برصيد 6 ألقاب.