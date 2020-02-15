رياضة | تشكيل ليفربول المتوقع أمام نوريتش سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل ليفربول المتوقع أمام نوريتش سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يخوض ليفربول مواجهة هامة مساء اليوم السبت أمام ضيفه نوريتش سيتي في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي "البريميرليج"
Advertisements
واستقر الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم والذي من المتوقع أن يكون كالتالي :-
حراسة المرمى : أليسون
خط الدفاع : أرنولد - جوميز - فان دايك - روبيرتسون
خط الوسط : هيندرسون - فاليندوم - فابينهو
خط الهجوم : ساديو ماني - محمد صلاح - روبيرتو فيرمينيو.
ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 73 نقطة بفارق 22 نقطة كاملة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.