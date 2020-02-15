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6 عمالقة من أوروبا يطاردون سانشو

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السبت 15 فبراير 2020

بات لاعب فريق ​بوروسيا دورتموند​، ​جادون سانشو​، هدفا لستة من الأندية الأوروبية الكبرى في الصيف المقبل.

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وتقول "سكاي سبورتس" أن هناك 4 أندية من ​الدوري الانكليزي الممتاز​ تريد سانشو هي ​​ و​مانشستر يونايتد​ و​​ و​مانشستر سيتي​، بالاضافة الى ​بايرن ميونيخ​ و​​.

وأحرز سانشو، 19 عامًا، 14 هدفًا وقدم 16 مساعدة في جميع المسابقات لدورتموند هذا الموسم.

ومع دخول دورتموند في المنافسة على لقب البوندسليغا والاستعداد لمواجهة باريس سان جيرمان في دور الـ 16 من بطولة ، يركز سانشو حاليًا على حظوظ فريقه في الملعب.

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