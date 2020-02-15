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شكرا لقرائتكم خبر عن 6 عمالقة من أوروبا يطاردون سانشو والان مع التفاصيل
السبت 15 فبراير 2020
بات لاعب فريق بوروسيا دورتموند، جادون سانشو، هدفا لستة من الأندية الأوروبية الكبرى في الصيف المقبل.
وتقول "سكاي سبورتس" أن هناك 4 أندية من الدوري الانكليزي الممتاز تريد سانشو هي ليفربول ومانشستر يونايتد وتشيلسي ومانشستر سيتي، بالاضافة الى بايرن ميونيخ وبرشلونة.
وأحرز سانشو، 19 عامًا، 14 هدفًا وقدم 16 مساعدة في جميع المسابقات لدورتموند هذا الموسم.
ومع دخول دورتموند في المنافسة على لقب البوندسليغا والاستعداد لمواجهة باريس سان جيرمان في دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، يركز سانشو حاليًا على حظوظ فريقه في الملعب.
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