شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد ستريت ورك أوت: لست مهتم برئاسة كمال الأجسام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شدد إسلام قرطام، مؤسس فريق كوسكواد، على أن ما أثير عن إمكانية ترشحه لرئاسة اتحاد كمال الأجسام في مصر، ليس ضمن اهتماماته على الإطلاق، لأنه مشغول بدعم الشباب، وخدمة عدد من الرياضات البدنية التي ترعاها «كوسكواد» واتحاد «ستريت وورك أوت» الذي يتولى رئاسته.

وأشاد إسلام قرطام بتجربة كوسكواد في بطولة مستر أولمبيا الأخيرة في لاس فيجاس، بعد مشاركة اثنين من لاعبي الفريق، موضحًا أنه راض بشكل كبير عما تحقق في المشاركة الأولى، ووجه قرطام رسالة للاعبين المشاركين في مهرجان مستر أوليمبيا في مصر، قائلا: «نحن نمتلك جينات هي الأفضل في العالم، والشباب المصري يستحق استضافة هذا الحدث، وأنه لا يتخطى اتحاد كمال الأجسام، لأن المشاركة في مهرجان مستر أوليمبيا ستكون متاحة لمن هم ليسوا أعضاء اتحاد كمال الأجسام، بينما ستكون البطولة مفتوحة لمشاركة اللاعبين الأجانب».

وأكد رضاه عما تحقق في اتحاد ستريت وورك أوت الذي يترأسه، بعد إشادة الجميع بالبطولة العالمية التي تم تنظيمها في مصر، بخلاف مشاركة الاتحاد مع وزارة الرياضة في حملة «كن رياضيًا»، التي تهدف لتوفير أماكن لممارسة اللعبة لمحو الأمية الرياضية، موجهًا الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة على دعمه الكامل للاتحاد.