شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام قرطام: استضافة مصر «مستر أولمبيا» حدث تاريخي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد إسلام قرطام، مؤسس فريق كوسكواد، أن استضافة مصر لبطولة مستر أولمبيا، حدث تاريخي بكل المقاييس، الهدف من ورائه جلب الحدث الأكبر في رياضة كمال الأجسام إلى مصر، والتخفيف من عناء السفر والتنقل والأعباء المالية على اللاعبين من ناحية، ودعم السياحة الرياضية في البلاد من ناحية أخرى.

وأضاف قرطام، خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي الذي عقد، الجمعة، أن «مصر قادرة دائمًا على استضافة مثل هذه البطولات الكبرى، والبطولة ستجذب أعدادًا كبيرة للمشاركة فيها، وهو ما يتماشى مع خطة الدولة في التنمية والازدهار».

وتابع: «للحصول على تنظيم البطولة عرضنا الموضوع على وزارة الشباب والرياضة، وبحثوا الأمر قانونيًّا، وأخذنا الموافقات وسط ترحاب واهتمام شديد من الجهات المعنية، وعشاق ومحبي كمال الأجسام في مصر»، ورفض قرطام الرد على الهجوم الذي تعرض له في الفترة الأخيرة من جانب عادل فهيم، رئيس اتحاد كمال الأجسام، مؤكدًا أنه لا يوجد مبرر لمنع مصر من استضافة مستر أوليمبيا، وإذا كان هناك أسباب حقيقية من الممكن تفهم الأمر، موضحًا أن وزارة الرياضة في النهاية قالت كلمتها، وأعلنت قانونية استضافة البطولة في مصر، ورحبت بالأمر.