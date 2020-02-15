شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام قرطام يعلن استضافة مصر لمستر أوليمبيا منتصف مارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - في مفاجأة جديدة لعشاق رياضات كمال الأجسام، أعلن إسلام قرطام مؤسس فريق كوسكواد استضافة مصر لمهرجان مستر أوليمبيا المؤهل للمشاركة في البطولة الأكبر بالعالم، التي تقام كل عام في لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية، إذ أكد قرطام أن المهرجان سيقام في منتصف شهر مارس المقبل لأول مرة في مصر.

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وعقدت مؤسسة كوسكواد مؤتمرًا في تمام الساعة الخامسة مساء الجمعة، بالمركز الدولي للمؤتمرات في مدينة نصر، على هامش فعاليات المعرض الدولي للرياضة واللياقة البدنية برعاية وزارة الشباب والرياضة، بحضور عدد كبير من لاعبي ومدربي وعشاق رياضات كمال الأجسام، الذين طالبوا من قبل بإقامة مهرجان مستر أوليمبيا في مصر.

وخلال المؤتمر الذي قام بتقديمه الإعلامي عمر ربيع ياسين، نجم الأهلي السابق، تم الإعلان عن استضافة مصر للحدث الكبير الذي ينتظره عشاق ولاعبو كمال الأجسام، والتأكيد على أن إقامة المهرجان في مصر سيدعم السياحة الرياضية التي تعد واحدة من أهم أهداف مؤسسة كوسكواد المهتمة بالرياضات البدنية الخاصة بكمال الأجسام والفيزيك والكلاسيك فيزيك، أو رياضة «ستريت وورك أوت» التي يرأس إسلام قرطام اتحادها المصري.

وشهد المؤتمر استعراض مشوار كوسكواد في رياضات كمال الأجسام، ومشاركة الفريق باثنين من لاعبيه في نسخة مستر أوليمبيا الأخيرة التي أقيمت في سبتمبر من العام الماضي، في لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية.