شكرا لقرائتكم خبر عن هل يحق لليفربول منع «صلاح» من اللعب في الأولمبياد وأمم أفريقيا؟ متحدث الفيفا يٌجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هل يحق لنادي ليفربول الإنجليزي منع لاعبه المصري محمد صلاح من المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 وكأس الأمم الأفريقية 2021؟ هو سؤال وجهته صحيفة «ذا صن» البريطانية للمتحدث باسم الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، ليجيب موضحًا الموقف القانوني للاعب وفريقه.

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وكان المدير الفني للمنتخب الأولمبي شوقي غريب قد أعلن نيته استدعاء محمد صلاح للمشاركة في طوكيو 2020، كما ينتظر اللاعب كأس الأمم الأفريقية مع الفراعنة في يناير القادم، ما يعني في حال مشاركته في البطولتين غيابه عن معسكر إعداد فريقه للموسم الجديد وانطلاقة الموسم، بالإضافة إلى قرابة شهر في منتصف الموسم، ما يمثل أزمة كبيرة للمدير الفني يورجن كلوب، الذي سيخسر كذلك كل من ساديو ماني ونابي كيتا بسبب أمم أفريقيا.

وحسب قواعد الفيفا، فإن ليفربول لا يحق له عدم السماح لـ«صلاح» بالمشاركة في أمم أفريقيا في حال استدعائه، وإلا سيتم منع اللاعب من اللعب مع ليفربول منذ بداية فترة الإعداد لمنتخب بلاده وحتى نهاية مشاركة الفريق في البطولة الأفريقية.

أما بالنسبة للأولمبياد، فإنها تدخل في إطار البطولات المحددة بالأعمار السنية، فيما أوضح المتحدث باسم الفيفا أن تلك البطولات لا تدخل في الأجندة الدولية 2018-2024 ولذلك فإن من حق الأندية عدم السماح للاعبيها بالمشاركة في تلك البطولات.