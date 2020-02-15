شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يعلن برنامج الأهلي استعدادًا للسوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، برنامج الإعداد لمباراة الزمالك المرتقبة على كأس السوبر المحلي المقرر إقامته في إمارة أبوظبي الخميس المقبل .

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، يبدأ الأهلي تدريباته ظهر اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة، حيث فضل الجهاز الفني أن يخوض الفريق اليوم مرانا خفيفا، بعد أداء مباراة المصري أمس في الدوري.

وتقرر أن يحصل لاعبو الأهلي على راحة سلبية من التدريبات غدا الأحد؛ لالتقاط الأنفاس قبل السفر بعد غدٍ الإثنين إلى الإمارات لبدء المرحلة الأخيرة من الاستعدادات للسوبر.