شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يبدأ دراسة الزمالك استعدادًا لمواجهة السوبر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبدأ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، دراسة الزمالك بالفيديو؛ استعدادًا لمواجهته الخميس المقبل على كأس السوبر المحلي المقرر إقامته في أبوظبي الإماراتية.
ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، حصل الجهاز الفني للفريق على عدة تسجيلات لمباريات الزمالك الأخيرة في الدوري، وأيضًا دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بالإضافة إلى مباراة السوبر الأفريقي التي أقيمت أمس أمام الترجي التونسي؛ لدراسة نقاط القوة والضعف في صفوفه استعدادا لمواجهة الخميس المقبل.
يذكر أن فايلر قرر منح الفريق راحة سلبية من التدريبات غدًا الأحد في إطار البرنامج الموضوع استعدادًا للسوبر المحلي، على أن يطير الفريق إلى الإمارات بعد غد الاثنين لخوض تدريباته هناك حتى موعد اللقاء المنتظر.
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