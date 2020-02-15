شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة أحمد شديد قناوي تحتفل برقمه القياسي في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتفلت أسرة أحمد شديد قناوي، لاعب فريق الإنتاج الحربي، بتحقيقه رقم قياسي جديد في الدوري، بلعب 120 مباراة متتالية، متخطيًا الراحل حسن الشاذلي، هداف الكرة المصرية، كأكثر اللاعبين مشاركة في مواسم متتالية بالدوري المصري .

وجاءت الاحتفالية تزامنا مع احتفالات عيد الحب، حيث حرصت الأسرة على إعداد تورته بصورة «قناوي».

وطالب مشجعو كرة القدم بالمنيا، المحافظ اللواء أسامة القاضي، بتكريم اللاعب عقب تحقيق رقم الجديد في الدوري المصري، ولالتزامه وأخلاقه.