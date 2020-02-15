شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو: شجع ناديك بس.. مش عيب ولا حرام ولا بقيت جاسوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد حسام ميدو، المدير الفني السابق للمقاصة، إنه ليس عيبا أن يشجع الشخص فريقه فقط، وأن هذا حدث في تونس بعد تعبير تونسيين يشجعون النجم الساحلي والصفاقسي عن فرحتهم بفوز الزمالك على الترجي.

وكتب «ميدو» عبر حسابه بموقع «تويتر»: تونس ناس سابقينا شوية في التفكير فيما يخص فكرة التشجيع، هتلاقي جمهور الأفريقي والنجم والصفاقسي بيعلنوا عادي فرحتهم إن الزمالك كسب الترجي، ومفيش حد هيطلعهم كفرة ومش وطنيين.. قول رأيك بشجاعة وشجع ناديك بس.. مش عيب ولا حرام ولا بقيت جاسوس، ولما المنتخب يلعب كلنا نقف جنب بعض ونشجع مصر«.