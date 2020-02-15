شكرا لقرائتكم خبر عن كيف علق نبيل الحلفاوي على فوز الزمالك بـ«السوبر الإفريقي»؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق الفنان نبيل الحلفاوي على فوز نادي الزمالك بلقب كأس السوبر الإفريقي، وكتب الحلفاوي في حسابه على «تويتر»: «ألف مبروك لنادي الزمالك السوبر الإفريقي. وتمنياتنا للكرة المصرية بالمزيد من الانتصارات واستعادة هيبتها ومكانتها إفريقيا».

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يذكر أن الزمالك فاز بلقب كأس السوبر الإفريقي بعد هزيمة الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الجمعة، على استاد نادي الغرافة بالعاصمة القطرية الدوحة، على بطولة السوبر الإفريقي.

تقدم الزمالك مبكرا عن طريق يوسف أوباما في الدقيقة الثانية بعدما ترجم عرضية محمد عبدالشافي لرأسية رائعة في مرمى الترجي. ومع بداية الشوط الثاني احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الترجي ترجمها عبدالرؤوف بن غيت لهدف التعادل في الدقيقة 54.

وبعدها خطف المغربي أشرف بن شرقي الأنظار من كل الملعب بتسجيله هدف فريقه الثاني في الدقيقة 58، والهدف الثالث للزمالك والثاني له في الدقيقة 95، لينتهي اللقاء بفوز الزمالك 3- 1، ليتوج بلقب السوبر الإفريقي للمرة الرابعة في تاريخه.