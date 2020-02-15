مورينيو يتوسل المشرعين لعدم غياب آلي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 فبراير 2020

: إبراهيم سعد



يعمل جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، على ضرورة عدم حظر ديلي آلي جناح الفريق نتيجة نشره إحدى الفيديوهات الساخرة عبر سناب شات.

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وناشد مورينيو الجميع لعدم حظر لاعبه خلال الفترة المقبلة، بعد أن أعتذر اللاعب بشدة وندم عما فعله، حيث أنه جمعت جلسة بين اللاعب ومدربه لمناقشة ما حدث ليعتذر اللاعب على الفور.

وقال مورينيو: إن ديلي آلى اعتذر عكس ما يحدث من غالبية الشباب،الذين يرتكبون الأخطاء دون الاعتذار عنها، لذا فليس من الضروري معاقبة اللاعب وهي وجهة نظري لا أكثر فأنا لست شئ.

وكان الاتحاد الإنجليزي من قبل، قد عاقب البرتغالي برنالدو سيلفا لاعب مانشستر سيتي على خطأ مشابه لخطأ ديلي آلى، لذا فمن المتوقع أن تكون هناك عقوبة لا محالة.