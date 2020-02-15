شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة: 6 كاميرات الحد الأدني لتطبيق تقنية الـvar في الملاعب المصرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، أن العدد المسموح به في عدد المتواجدة في الملاعب هو 6 كاميرات من أجل تطبيقة تقنية حكم الفيديو var ، وهذا هو العدد الأدني لذلك ، مؤكداً أن هناك محاولات جادة لتطبيق تقنية حكم الفيديو مع بداية الدور الثاني للدوري.

وكشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، عن أول 6 أطقم من الحكام ممن نجحو في تقنية حكم الفيديو var التي سيتم استخدامها مع بداية الدوري الثاني للدوري حتي الان والحكام هم :احمد جمال و احمد حمدي و إبراهيم محجوب و محمود ناجي و محمد يوسف و سعيد حمزة و محمد الحنفي و طارق مجدي و عمرو الشناوي و خالد جمال و محمد ابو خاطر و محمد الصباحي و محمد سلامه و وائل فرحان بالاضافة الي الحكام الدوليون جهاد جريشة و محمد معروف و محمد عادل و إبراهيم نور الدين و احمد الغندوو و محمود ابو الرجال.

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في سباق مغاير كشف جمال الغندور رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة ان مباريات الدوري ستشهد تواجد 6 حكام مع بداية تقنية الفار منهم 4 في الملعب وحكمين في غرفة الفيديو.

كشف أن مسئولى الجبلاية يعملون جاهدين خلال الفترة الجارية من أجل تطبيق تقنية حكم الفيديو "var" بداية من الدور الثاني بمسابقة الدوري المصري الممتاز موكدا ، أن هناك شكوكا حول تطبيق تقنية حكم الفيديو بداية من الدور الثانى وأن تطبيقه من الدور الثانى قرار غير رسمى حتى الآن.

حضر مندوب من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" إلى القاهرة لحضور اختبار وتدريبات الحكام على تقنية الـvar ، فى حضور وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة وجمال الغندور رئيس لجنة الحكام. وتم البدء العملى فى استخدام التقنية فى حضور مندوب من الفيفا من اجل منح الحكام رخصة الفار المعتمدة من الفيفا.