شكرا لقرائتكم الأهلي "نمبر وان " على تريندات جوجل رغم فوز الزمالك بلقب السوبر الافريقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الأهلي ضد المصري



تصدرت مباراة الأهلي والمصري تريندات جوجل، بعد مواصلة الفريق الأحمر سلسلة الانتصارات المحلية بثلاثية نظيفة في مرمى الفريق البورسعيدي في المواجهة التي جمعت بينهما مساء أمس على ستاد المكس بالإسكندرية في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة السادسة للدوري المصري.

الأهلي ضد المصري



سجل أهداف الأهلي الثلاثة على معلول عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة التاسعة بالشوط الأول، وأضاف جونيور أجايي الهدف الثاني في الدقيقة 83 ، ثم سجل كهربا الهدف الثالث في الدقيقة الأولي من الوقت بدل الضائع.

الأهلي ضد المصري



يعد فوز الأهلي علي المصري هو الـ15 تواليا في الدوري ليقترب السويسري رينيه فايلر مدرب الفريق الأحمر خطوة جديدة من رقم البرتغالي مانويل جوزيه، المدرب التاريخي للفريق بأطول سلسلة انتصارات متتالية في مسابقة الدوري بـ17 انتصارا في موسم 2004-2005.

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جاء تصدر مباراة الأهلي والمصري التريند،على الرغم من أن التوقعات كانت تميل إلى سيطرة الزمالك على التريندات بعد الفوز الكبير على حساب الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف والحصول على لقب السوبر الإفريقي للمرة الرابعة فى تاريخه، بعد غياب دام 17 عامًا، وذلك فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الجمعة، على ستاد الغرافة القطرى، حيث شارك الأبيض فى المباراة بصفته حاملاً للقب الكونفدرالية فى النسخة الماضية، فيما شارك الفريق التونسى بصفته بطلا لدورى أبطال إفريقيا فى العام الماضى.

الزمالك والترجي



تقدم الزمالك بالهدف الأول عن طريق يوسف أوباما فى الدقيقة 2 بعد تلقيه عرضية من محمد عبد الشافى حولها أوباما برأسه إلى داخل شباك الترجى وأدرك عبد الرؤوف بن غيث التعادل للترجى من ركلة جزاء فى الدقيقة 54، ثم نجح أشرف بن شرقى فى إعادة الزمالك لتقدمه بتسجيل الهدف الثانى فى الدقيقة 58 وفى الدقيقة 92 نجح بن شرقى فى إضافة الهدف الثانى له والثالث للزمالك لينهى آمال الترجى فى العودة بالنتيجة.