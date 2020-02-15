شكرا لقرائتكم أشرف بن شرقي ينافس على أفضل محترف في مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استطاع المغربى أشرف بن شرقى لاعب فريق الزمالك، أن يخطف قلوب الزملكاوية سريعا بل وينافس على لقب أفضل محترف في النسخة الحالية من الدورى المصرى 2019 -2020، نظرا لمستواه الفني الطيب وأهدافه المؤثرة بقميص الأبيض والتي ساهمت في تتويج الزمالك ببطولتين حتى الأن.

كما تفوق أشرف بن شرقى على زميله في الفريق فرجانى ساسى نجم الوسط، والذى كان معشوق الجماهير البيضاء في الموسم الماضى حيث قدم مستوى أكثر من رائع وقاد الزمالك للفوز بكأس مصر والكونفدرالية الافريقية، إلا أنه تراجع هذا المستوى بشكل ملحوظ، بينما ارتفعت أسهم بن شرقى الذى سجل أهدافا مؤثرة انتزع بها عشق مشجعى الأبيض.

ونجح بن شوقى ان يتأقلم سريعا مع الزمالك وسجل هدفين في نهائي كأس مصر في نسخته الأخيرة وتحديدا أمام بيراميدز، ليتوج الزمالك بالكأس بثلاثية في شباك منافسه ليتوج بالبطولة المفضلة له مؤخرا.

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كما نجح بن شرقى أن يسجل هذا الموسم 10 أهداف بقميص المارد الأبيض، بواقع هدفين في مرمى الشرقية في دور الـ32 بكأس مصر، بجانب 5 أهداف في دورى أبطال افريقيا بواقع هدفين في دكاداها الصومالى ومثلهما في أول أغسطس الأنجولى وهدف في زيسكو الزامبى، كما سجل هدفا في الدورى العام، واختتمها بهدفين أمس في مباراة السوبر الافريقى أمام الترجى التونسى بالدوحة ليتوج الأبيض بالكأس الغائبة منذ 17 عاما.

يأتي هذا في الوقت الذى اكتفى فيه فرجانى ساسى بتسجيل هدف وحيد بقميص الزمالك هذا الموسم في الدورى العام وتحديدا في شباك المقاولون العرب، بعكس الموسم الماضى الذى سجل فيه النجم التونسى 7 أهداف وصنع 4.

وبلغة الأرقام تفوق بن شرقى على ساسى حيث سجل حتى الأن 12 هدفا بقميص الزمالك ليصبح أقوى المرشحين للقب أفضل محترف، بينما سجل ساسى 8 اهداف منذ انضمامه للزمالك في الموسم الماضى.. وكان الزمالك قد تعاقد مع بن شرقي من صفوف الهلال السعودي مقابل 400 ألف يورو.