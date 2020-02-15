ليفربول يواجه نوريتش سيتي وبرشلونة يستضيف خيتافي.. أبرز مباريات اليوم ومواعيدها والقنوات الناقلة

تقام اليوم السبت، الموافق 15 فبراير 2020، عدداً من المباريات الهامة في مختلف البطولات، ضمن منافسات الموسم الجاري 2019 - 2020.

ونستعرض لكم أبرز مباريات اليوم ومواعيدها والقنوات الناقلة لها:

كأس محمد السادس "البطولة العربية"

أولمبيك آسفي × الاتحاد

تقام المباراة في الثامنة مساء وتذاع على قناة أبو ظبى الرياضية

الدوري الإنجليزي

ساوثهامبتون × بيرنلي

تقام المباراة في الثانية والنصف ظهراً، وتذاع على قناة beIN SPORT HD 2

نورويتش سيتي × ليفربول

تقام المباراة في السابعة والنصف مساءًا، وتذاع على قناة beIN SPORT HD 2

الدوري الإسباني

ريال مايوركا × ألافيس

تقام المباراة في الثانية ظهراً، وتذاع على قناة beIN SPORT HD 3

برشلونة × خيتافي

تقام المباراة في الخامسة مساءاً، وتذاع على قناة beIN SPORT HD 3

فياريال × ليفانتى

تقام المباراة في السابعة والنصف مساءاً، وتذاع على قناة beIN SPORT HD 3

غرناطة × بلد الوليد

تقام المباراة في العاشرة مساءاً، وتذاع على قناة beIN SPORT HD 3

الدوري الإيطالي

ليتشى × سبال

تقام المباراة في الرابعة عصراً، وتذاع على قناة beIN SPORT HD 4

بولونيا × جنوى

تقام المباراة في السابعة مساء وتذاع على قناة beIN SPORT HD 4

أتلانتا × روما

تقام المباراة في العاشرة إلا الربع مساء، وتذاع على قناة beIN SPORT HD 4

الدوري الألماني

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أوجسبورج × فرايبورج

تقام المباراة في الرابعة والنصف عصراً، وتذاع على قناة beIN SPORT HD 7

هوفنهايم × فوافسبورج

تقام المباراة في الرابعة والنصف عصراً، وتذاع على قناة beIN SPORT HD 1

لايبزيج × فيردر بريمن

تقام المباراة في الرابعة والنصف عصراً، وتذاع على قناة beIN SPORT HD 5

فورتونا دوسلدورف × بوروسيا مونشنجلادباخ

تقام المباراة في السابعة والنصف مساءاً، وتذاع على قناة beIN SPORT HD 5

الدوري الفرنسي

أميان × باريس سان جيرمان

تقام المباراة في السادسة والنصف مساءاً، وتذاع على قناة beIN SPORT HD 6

نانت × ميتز

تقام المباراة في التاسعة مساءاً، وتذاع على قناة beIN SPORT HD 6

تولوز × نيس

تقام المباراة في التاسعة مساءاً، وتذاع على قناة beIN SPORT HD 7

بوردو × ديجون

تقام المباراة في التاسعة مساءاً، وتذاع على قناة beIN SPORT HD 1

الدوري السعودي

الرائد × أبها

تقام المباراة في الثالثة إلا خمس دقائق عصراً، وتذاع على قناة السعودية الرياضية

الفتح × الفيصلى

تقام المباراة في الخامسة وعشر دقائق مساءاً، وتذاع على قناة السعودية الرياضية

كأس مصر

أبوقير للأسمدة × حرس الحدود

تقام المباراة في الثانية ظهراً، وتذاع على قناة On Sport HD

الاتحاد السكندري × أسوان

تقام المباراة في الخامسة مساءاً، وتذاع على قناة On Sport HD