شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: 6 كاميرات الحد الأدنى لتطبيق تقنية الـvar بالملاعب المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة ، أن العدد المسموح به فى عدد الكاميرات بالملاعب هو 6 كاميرات من أجل تطبيقة تقنية حكم الفيديو var ، وهذا هو العدد الأدنى لذلك، مؤكداً أن هناك محاولات جادة لتطبيق تقنية حكم الفيديو مع بداية الدور الثانى للدورى.

أعلن مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة عن أول 6 أطقم من الحكام ممن نجحوا فى تقنية حكم الفيديو var التي سيتم استخدامها مع بداية الدوري الثاني للدوري حتي الآن والحكام هم: أحمد جمال وأحمد حمدى وإبراهيم محجوب ومحمود ناجى ومحمد يوسف وسعيد حمزة ومحمد الحنفى وطارق مجدى وعمرو الشناوى وخالد جمال ومحمد أبو خاطر ومحمد الصباحى ومحمد سلامة ووائل فرحان، بالاضافة إلى الحكام الدوليين جهاد جريشة ومحمد معروف ومحمد عادل وإبراهيم نور الدين وأحمد الغندور ومحمود أبو الرجال.

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في سباق مختلف، كشف جمال الغندور رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة أن مباريات الدورى ستشهد تواجد 6 حكام مع بداية تقنية الفار منهم 4 فى الملعب وحكمان فى غرفة الفيديو.

وكشف الغندور أن مسئولى الجبلاية يعملون جاهدين خلال الفترة الجارية من أجل تطبيق تقنية حكم الفيديو "var" بداية من الدور الثاني بمسابقة الدوري المصري الممتاز، وأن هناك شكوكا حول تطبيق تقنية حكم الفيديو بداية من الدور الثانى وأن تطبيقه من الدور الثانى قرار غير رسمى حتى الآن.

حضر مندوب من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" إلى القاهرة لحضور اختبار وتدريبات الحكام على تقنية الـvar ، فى حضور وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة وجمال الغندور رئيس لجنة الحكام. وتم البدء العملى فى استخدام التقنية فى حضور مندوب من الفيفا من اجل منح الحكام رخصة الفار المعتمدة من الفيفا.