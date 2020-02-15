شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفوق على أندية تونس بالمحافل الأفريقية بعد التتويج بالسوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتفوق فريق الزمالك على فرق تونس فى المواجهات الأفريقية ، وكان آخرها على الترجى التونسى فى المباراة التى شهدت تتويج الفارس الأبيض بلقب السوبر الأفريقى الرابع فى تاريخه بالفوز بنتيجة 3 / 1 خارج الديار على أرض قطر. وتتجدد مواجهات الزمالك والترجى التونسى يومى 29 فبراير و6 ماس المقبل فى ذهاب وإياب الدور ربع النهائى بدورى أبطال أفريقيا.

ويرصد الخليج 365 تاريخ مواجهات الزمالك مع أندية تونس فى التقرير التالى:

التقى الزمالك مع الترجى7 مرات فى بطولات أفريقيا، حقق خلالها الفوز 3 مرات وتعادل 3 وخسر مرة وحيدة، وأحرز الأبيض 9 أهداف فى شباك الترجى واستقبل 7 أهداف، وبخلاف لقاءات أفريقيا التقى الزمالك مع الترجي مرتين فى دور المجموعات بدورى أبطال العرب عام 2004، وفاز الأبيض مرتين، حيث انتصر ذهابًا بثلاثية نظيفة، فيما فاز إيابا فى تونس 2 / 1.

كما سبق والتقى الزمالك مع النجم الساحلى فى بطولات أفريقيا 8 مرات، بواقع مباراتين فى دورى الأبطال و6 بالكونفدرالية، فاز الأبيض 3 مرات وفاز النجم فى مثلها وتعادلا فى مباراتين، فيما أحرز الزمالك 10 أهداف بينما سجل النجم 11 هدفًا بالشباك البيضاء.

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وكانت آخر مباراة جمعت الزمالك والنجم الساحلى فى الدور نصف النهائى بالكونفدرالية النسخة الماضية، والتى توج بها الفريق الأبيض لأول مرة فى تاريخه، حيث فاز الأبيض فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه محمود كهربا، لاعب الأهلى الحالى، فيما تعادل الفريقان فى مباراة العودة بتونس بدون أهداف، فى مباراة شهدت طرد محمود جنش حارس مرمى الأبيض بالدقيقة الأخيرة.

الزمالك والصفاقسى

فيما التقى الزمالك مع الصفاقسى فى 6 مباريات فاز فى 4 مباريات وتعادل فى واحدة وخسر فى مباراة واحدة.

وتقابل الزمالك مع الأفريقى التونسى فى 6 مباريات فاز فى 3 وخسر فى مثلها.

ويشهد تاريخ مواجهات الزمالك أمام الأندية التونسية تفوق الفريق الأبيض من حيث مرات الفوز، حيث التقى الزمالك مع أندية تونس فى 27 مباراة، مع أندية كل من الصفاقسى والأفريقى والنجم الساحلى والترجى، فاز الزمالك فى 14 مباراة وخسر 6 مواجهات وتعادل فى 7 مباريات، وأحرز لاعبوه 40 هدفاً فى شباك الفرق المنافسة، مقابل 32 هزت شباك الأبيض.