شكرا لقرائتكم خبر عن منسق zed للتنس: فيروس كورونا منح الفرصة لاستضافة بطولات قوية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد الغزاوى، منسق بطولة زد المفتوحة لسيدات التنس التى يستضيفها مجمع زد بالشيخ زايد بقيمة جوائز مادية تصل إلى 100 ألف دولار، أن البطولة حققت نجاحا كبيرا على جميع الأصعدة حتى الآن، مشيرا إلى الخبرات التى اكتسبتها اللاعبات المصريات من البطولة ودورها فى نقل التنس المصرى لمكان أفضل، وتحدث الخليج 365 مع محمد الغزاوى حول ما حققته البطولة فى السطور التالية :

إلى أى مدى حققتم أهدافكم من البطولة؟حققنا العديد من الأهداف، أهمها اتاحة الفرصة للاعبات المصريات للمشتركة في بطولة كبيرة تقام في مصر لأول مرة، وميار شريف استطاعت أن تقدم أداء كبير وتأهلت إلى ربع نهائي المنافسات الفردية ونصف نهائي المنافسات الزوجية، وهذا يحدث للمرة الأولى وسيحسن تصنيفها بالتأكيد، أما ساندرا فقدمت مباراة كبيرة في الدور الأول وكانت قريبة من التأهل إلا أن الحظ لم يحالفها، وهذه هي الخبرة التي نسعى لاكسبها للاعبات المصريات، والظهور بهذا المشهد واثبات أن مصر قادرة على تنظيم البطولات الكبرى هو النجاح الحقيقي، أيضا ردود أفعال اللاعبات اللاتي أكدت على حسن الاستضافة المصرية وهو ما وصل بالفعل إلى الاتحاد الدولي للتنس كان أمرا عظيما. هل ترى أن البطولة حققت نجاحا على المستوى الجماهيري؟البطولة بالفعل حققت نجاحا كبيرا، وامتلأت المدرجات بالجماهير الأربعاء والخميس الماضيين لمتابعة مباريات ميار وساندرا ودعمهما، واستقدام لاعبين بهذا المستوى لخوض بطولة في مصر جذب الكثير من المشجعين. هل تفكرون فى تنظيم بطولات أكبر الفترة المقبلة؟بالفعل لدينا بطولة تقدر جوائزها بـ 60 ألف دولار الأسبوع المقبل لم تقل فى المستوى عن هذه البطولة، وسيكون هناك لاعبات بترتيب أفضل، ونعمل على زيادة جوائز البطولات وفقا للوائح الاتحاد الدولي، حتى نستضيف أكبر اللاعبات. وأين ستقام البطولات المقبلة؟على مجمع زد أيضا، ويجب أن نشير إلى أننا ننظم رحلات للاعبات المتواجدين حاليا للنيل والأهرامات لدعم السياحة المصرية. كيف ترى تأثير كورونا على بطولات التنس بعد تأجيل أربع بطولات وكيف تستفيد مصر من ذلك؟هذا هو السبب فى رفع كفاءة البطولة المقبلة، والتى تقدر بـ60 ألف دولار، فبعد إلغاء بطولات الصين والقريبة منها، اتجهت اللاعبات للمشاركة فى بطولة زد، فمصر على عكس الكثير من الدول تحظى بالمناخ المناسب والاستعدادات الأمنية وليس لدينا أى أزمات أو حالات من كورونا وهذا يرجع إلى المجهود الذى تبذله الدولة. هل المباراة النهائية ستكون مذاعة؟بالفعل ولكن لم نحدد القناة فقط وسنعلن اليوم عن المحطة الفضائية التى تنقل النهائى.