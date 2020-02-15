شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تخوض نهائى زوجى بطولة zed لسيدات التنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخوض المصرية ميار أحمد شريف، المصنفة رقم 189 عالميا في التنس، اليوم السبت، مباراة الدور النهائى لبطولة zed المفتوحة للسيدات، والتى يستضيفها مجمع zedالرياضى بالشيخ زايد بقيمة جوائز مادية تصل إلى 100 ألف دولار كأول بطولة كبرى للسيدات في مصر.

وتلتقي ميار برفقة زميلتها النيوزيلاندية أرانتشا روس، مع الثنائى الأجنبى، البولندية كاترزنا بيتر، والصربية ألكساندرا كرونيك.

وكانت ميار شريف برفقة زميلتها النيوزلاندية أرانتشا روس، قد تغلبتا على الثنائي البولندية بولا كانيا والأوكرانية أنستازيا شوشينا في مباراة الدور نصف النهائي، التي جمعت اللاعبات الأربعة بمنافسات الزوجي في نصف النهائي، بمجموعتين مقابل واحدة في مباراة استغرقت ساعة و34 دقيقة وجاءت تفاصيلها كالتالي: 7/6, 6/2, 10/5.

يذكر أن الثلاثي الأجنبي، الأوكرانية ليسيا تسورينكو، والنيوزلاندية أرانتشا روس، الأسبانية أليونا بولسوفا تأهلن إلى الدور نصف النهائي ببطولة zed المفتوحة لسيدات التنس، بالمنافسات الفردية والتي يستضيفها مجمع zed بالشيخ زايد بقيمة جوائز مادية تصل إلى 100 ألف دولار.

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وتغلبت لاعبة أوكرانيا على الأسبانية لارا أروابارينا بمجموعتين مقابل لاشيء، جاءت نتائجهما كالتالي: 6/7, 6/2. في مباراة استغرقت ساعة و33 دقيقة.

فيما فازت روس على منافستها اليابانية نارا كورومي بمجموعتين مقابل لا شيء في مباراة استغرقت ساعة و 16 دقيقة وجاءت نتيجة المجموعتين كالتالي: 6/3, 6/0.

فيما تغلبت أليونا على منافستها الإيطالية مارتينا تريفيسيان، بمجموعتين نظيفيتين جاءت نتيجتهما كالتالي: 6/3, 6/4، في مباراة امتدت لساعة و 27 دقيقة.

وبلغ عدد اللاعبات المشاركة بالبطولة حوالي 80 لاعبة تنس من 20 جنسية مختلفة، وحصلت شركة أورا على حقوق تنظيم بطولة "ZED" لسيدات التنس، لتكون أكبر بطولة تستضيفها الأراضي المصرية.