كيف احتفل جنش بتتويج الزمالك بالسوبر الأفريقى بعد ثلاثية الترجى؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى نادى الزمالك، بتتويج فريقه بكأس السوبر الافريقى ونشر صورته مع الكأس عبر حسابه على تويتر وعلق عليها قائلا، "الحمد لله". وتوج الزمالك بلقب السوبر الأفريقى من قلب العاصمة القطرية "الدوحة" وسط حشد جماهيرى لأبناء ميت عقبة فى مدرجات ملعب نادى الغرافة ليتوج الفارس الأبيض بلقبه الرابع فى البطولة بالفوز على الترجى التونسى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى اللقاء الذى أقيم بينهما مساء أمس الجمعة، ليضرب أبناء ميت عقبة موعدا مع السعادة لجماهيرهم بهذا اللقب الذى يعد البطولة الأولى للفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق مع فريق مصرى بعد قيادته من قبل للأهلى ودجلة دون تتويج بألقاب ونستعرض فى ذلك التقرير مشاهد متنوعة من فوز الأبيض على فريق الدم والذهب.

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