شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان يعود لتدريبات الأهلي الجماعية.. وفايلر يحدد موقفه من سوبر الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الجهاز الطبى بالأهلى عودة رمضان صبحي صانع ألعاب الأهلى لتدريبات فريقه الجماعية، بعد انتهاء الجناح الدولى من تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة فى العضلة الخلفية، وأدى اللاعب طوال الفترة الماضية تدريبات بدنية فى الجيم فى إطار البرنامج الموضوع له، وخاض اللاعب بعدها تدريبات الجرى حول الملعب على هامش مران الفريق الجماعي.

وحقن الجهاز الطبى بالأهلى رمضان صبحى بالبلازما، وذلك ضمن برنامجه العلاجى للتعافى من إصابة الخلفية التى لحقت به مؤخرًا، وأكد الجهاز الطبى أن حالة اللاعب الفنية والبدنية بعد الانتظام فى التدريبات الجماعية ستحدد مدى إمكانية لحاقه بمباراة السوبر يوم 20 فبراير الجارى وانتظار رأى السويسرى فايلر المدير الفنى، إلا أن الاتجاه الأقرب هو إعفاء اللاعب من مواجهة السوبر، حتى وإن دخل قائمة المباراة، على أن يتم تجهيزه لمواجهة صن داونز فى ذهاب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها يوم 28 فبراير الجارى.

ويرفض جهاز الكرة بالأهلى المجازفة برمضان صبحى حرصًا على سلامته وخوفًا من تجدد إصابته للمرة الثالثة على مستوى العضلة الخلفية، وتعرض رمضان صبحى لإصابة خلال أحد تدريبات الفريق الماضية وتحديدًا يوم 17 ديسمبر الماضى، حيث أصيب بتمزق فى العضلة الخلفية بأحد تدريبات الفريق، وخاض اللاعب برنامجًا تأهيليًا وعلاجيًا طوال الفترة الماضية.

وشارك رمضان صبحى فى تدريبات الأهلى قبل السفر إلى السودان لمواجهة الهلال بدورى أبطال أفريقيا لكن الجهاز فضّل إراحته وعدم اصطحابه فى رحلة السودان، ثم انتظم اللاعب فى المران 3 أيام متتالية الأسبوع الماضي، قبل أن يشعر بأن غير سليم بنسبة 100%" ليقرر الجهاز الطبى منحه راحة عدة أيام إضافية لتفادى أى مضاعفات، خاصة أن رمضان صبحى من العناصر الأساسية.