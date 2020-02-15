الامارات | الفيفا يشيد بمدرسة الفن والهندسة

شكرا لقرائتكم خبر عن الفيفا يشيد بمدرسة الفن والهندسة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توالت التهاني على نادي الزمالك المصري عقب فوزه وتتويجه بلقب السوبر الإفريقي على حساب الترجي التونسي بنتيجة 3-1، وقدم أكثر من نادي التهنئة ومنهم الوصل الإماراتي، شيفلد يونايتد الإنجليزي، الوداد البيضاوي المغربي وغيرهم الكثير كما حرص الحساب الرسمي لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” على تهنئة الفريق والإشادة بمستواه.

وكان الزمالك قد توج بلقب السوبر للمرة الرابعة في تاريخه عقب فوزه على الترجي التونسي بنتيجة 3-1، ويستعد الفريق لخوض السوبر المصري يوم الخميس المقبل في أبوظبي أمام فريق الأهلي المصري.

وقال الحساب الرسمي للاتحاد الدولى، عبر موقع التواصل الإجتماعى "تويتر"،:" الزمالك المصري فاز 3 - 1 على الترجي التونسي وحقق اللقب الرابع في تاريخه عن جدارة واستحقاق، تهانينا لمدرسة الفن والهندسة".

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وبفوز الزمالك باللقب يكون قد انفرد بالمركز الثانى، في التتويج بلقب السوبر الأفريقي، برصيد 4 ألقاب متخطا مازيمبى الكونغولى، صاحب الثلاثة ألقاب، بينما يتصدر الأهلى الرقم القياسي في التتويج باللقب، برصيد 6 ألقاب.

وكان الزمالك قد توج بلقبه الثالث منذ 17 عاماً عندما نجحت القلعة البيضاء، في حصد لقب السوبر الأفريقي، عام 2003، عندما تغلب على الوداد المغربى، بنتيجة 3 – 1.