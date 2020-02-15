الامارات | مدرب ليفربول لا يرشح فريقه للفوز بأهم لقب

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب ليفربول لا يرشح فريقه للفوز بأهم لقب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوضح مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، أنه لا يتوقع فوز فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم والحفاظ على لقبه الذي توج به الموسم الماضي، مشيراً إلى أنه من الصعب التوقع بالمرشح الأبرز للتويج بلقب دوري أبطال أوروبا في وجود هذا الكم الهائل من الفرق القوية في دور الـ 16 الذي سينطلق يوم الثلاثاء المقبل.

ويخوض حامل اللقب فريق ليفربول مباراة صعبة أمام أتلتيكو مدريد الإسباني، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء المقبل.

وقال المدرب الألماني في حوار مع صحفية “غارديان”: "ليس لدي أدنى فكرة عن ما إذا كنا سنصل بعيدا في بطولة هذا العام، ولكن ليس هناك داع للتفكير بهذا الأمر الآن لأن كل ما علينا هو التركيز على أتلتيكو الثلاثاء".

وأضاف: "ما أظهرناه الموسم الماضي في دوري الأبطال هو أننا قادرون على هزيمة الأفضل في أوروبا، هذا لا يعنني أننا سنفعل ذلك مجددا، ولكنه يعني أننا قادرون على ذلك".

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وأضاف: “كان يوفنتوس المرشح المفضل لدي قبل بداية الموسم، لكن من الواضح أنني لا أشاهد كرة القدم الإيطالية بشكل كاف لأنني لا أستطيع أن أفهم سبب عدم تقدمهم بعشر نقاط على قمة دوري الدرجة الإيطالي، كما أن تشكيلة بايرن ميونيخ هائلة أيضا، وباريس سان جرمان مذهل عندما يكون جميع اللاعبين جاهزين بدنيا، ولا يمكنك أبدا استبعاد برشلونة، ودعنا لا ننسى مانشستر سيتي، لأن دوري أبطال أوروبا سيكون أحد أهدافهم الكبيرة".