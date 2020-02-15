شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعود للقاهرة مساء اليوم عقب التتويج بالسوبر الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعود بعثة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك إلى القاهرة، في الحادية عشرة مساء اليوم السبت، قادمة من قطر، وذلك بعد التتويج بكأس السوبر الأفريقي على حساب الترجي التونسي.

وفاز الزمالك، مساء اليوم الجمعة، على الترجي التونسي، بثلاثة أهداف لهدف، في كأس السوبر الإفريقي، بالمباراة التي أقيمت بملعب ثاني بن جاسم بقطر، ليتوج باللقب للمرة الرابعة في تاريخه.