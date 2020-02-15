شكرا لقرائتكم الأهلى يتصدر والزمالك وصيف فى قائمة أكثر الأندية الأفريقية حصولا علي البطولات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتزع فريق الكرة بنادي الزمالك لقب السوبر الإفريقي نسخة 2020، إثر الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما بملعب ثاني بن جاسم بنادي الغرافة بالعاصمة القطرية الدوحة، مساء أمس الجمعة ، وجاءت أهداف الزمالك عن طريق يوسف أوباما في الدقيقة الثانية وأشرف بن شرقي في الدقيقتين 58 و95، بينما جاء هدف الترجي عن طريق عبد الرؤوف بن غيث في الدقيقة 54.

وأصبح الزمالك ثاني أكثر الفرق الحاصلة على اللقب برصيد 4 مرات من 5 مشاركات، حيث فاز باللقب أعوام 1994 و1997 و2003 و2020، وخسر اللقب عام 2001.

وبذلك رفع الزمالك عدد ألقابه القارية للرقم 13 بواقع 4 سوبر إفريقي و5 دوري أبطال إفريقيا و1 أبطال الكؤوس و1 كونفيدرالية و2 أفروآسيوي.

ويعد لقب الزمالك أمام الترجى بمثابة اللقب العاشر للكرة المصرية بعدما توج الأهلى من قبل بلقب السوبر الأفريقى 6 مرات، بينما توج الفارس الأبيض باللقب 4 مرات عقب الفوز الليلة وبذلك أعوام 1994 و1997 و2003 و2020 حيث واصل أبناء ميت عقبة الانتصارات فى المحافل الأفريقية بعدما عاد الفريق الأبيض فى الموسم الماضى تحت قيادة مدربه السابق جروس لمنصات التتويج الأفريقى من جديد عندما توج بالكونفدرالية.

وبذلك يحتل الأهلى صدارة الأندية المتوجة بكأس السوبر الإفريقى بعدد 6 مرات بينما يأتى خلفه الزمالك بـ4 ألقاب ويليه مازيمبى الكونغولى بـ3 ألقاب بينما توج النجم الساحلى التونسى والرجاء المغربى وإنيمبا النيجيرى باللقب مرتين فيما توج الترجى التونسى بالبطولة مرة واحدة.

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أصبح ترتيب أكثر الأندية الأفريقية حصولا علي البطولات القارية كالأتي :

1_ الأهلي : 20 لقب أفريقي

2_ الزمالك : 13 لقب أفريقي

3_ تي بي مازيمبي الكونغولي : 11 لقب أفريقي

4_ لنجم الساحلي التونسي : 9 ألقاب أفريقية

5_ الترجي التونسي & الرجاء المغربي : 8 ألقاب أفريقية