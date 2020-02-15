شكرا لقرائتكم جنش يحتفل بتتويج الزمالك بالسوبر الإفريقي : "الحمد لله" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفل محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى نادى الزمالك بتتويج فريقه بكأس السوبر الافريقى حيث نشر صورته مع الكأس عبر حسابه على تويتر وعلق :"الحمد لله"، وتوج الزمالك بلقب السوبر الإفريقى من قلب العاصمة القطرية "الدوحة" وسط حشد جماهيرى لأبناء ميت عقبة فى مدرجات ملعب نادى الغرافة ليتوج الفارس الأبيض بلقبه الرابع فى البطولة بالفوز على الترجى التونسى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى اللقاء الذى أقيم بينهما مساء أمس الجمعة، ليضرب أبناء ميت عقبة موعدا مع السعادة لجماهيرهم بهذا اللقب الذى يعد البطولة الأولى للفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق مع فريق مصرى بعد قيادته من قبل للأهلى ودجلة دون تتويج بألقاب ونستعرض فى ذلك التقرير مشاهد متنوعة من فوز الأبيض على فريق الدم والذهب.



جنش

ويعد تتويج فريق الزمالك بلقب السوبر الأفريقى للمرة الرابعة فى تاريخه، بعد غياب دام 17 عامًا، وذلك عقب تحقيق الفوز على الترجى التونسى حيث كان أخر كأس سوبر توج به الزمالك فى عام 2003 على حساب الوداد المغربى.

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وجاء تتويج الزمالك بتقدمه بالهدف الأول عن طريق يوسف أوباما فى الدقيقة 2 بعد تلقيه عرضية من محمد عبد الشافى حولها برأسه إلى داخل شباك الترجى وأدرك عبد الرؤوف بن غيث التعادل للترجى من ركلة جزاء فى الدقيقة 54، ثم نجح أشرف بن شرقى فى إعادة الزمالك لتقدمه بتسجيل الهدف الثانى فى الدقيقة 58 وفى الدقيقة 92 نجح بن شرقى مجدا فى إضافة الهدف الثانى له والثالث للزمالك لينهى آمال الترجى فى العودة بالنتيجة.

وأصبح هدف أوباما، أسرع هدف يسجل في تاريخ مباريات السوبر الأفريقي، بعد مرور دقيقة و 40 ثانية، متخطيا أمين الشرميطى، مهاجم النجم الساحلى، الذى سجل في مرمى الصفاقسى، بعد مرور 5 دقائق، من مواجهة الفريقين، في نسخة 2008.