شكرا لقرائتكم زى النهاردة.. سداسية الأهلى أمام الإسماعيلى فى عقر دار الدراويش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وجاء فوز الأهلى بنصف دستة أهداف نظيفة لأول مرة فى تاريخ مواجهات الفريقين باستاد الإسماعيلية قبل أن يعود الأهلى ويكررها موسم "2004/2005" بقيادة البرتغالى مانويل جوزيه.
دخل الفريقان المباراة والأهلى فى المركز الثانى برصيد"34" نقطة خلف الزمالك المتصدر برصيد "45" بفارق"11" نقطة، والإسماعيلى كان فى المركز الثالث خلف الأهلى بنقطتين، ويطمع فى حصد النقاط الثلاثة والصعود للمركز الثانى بتبديل المراكز مع ضيفه.
انتهى الشوط الأول بتقدم الضيوف بقيادة الألمانى راينر هولمان بثلاثية نظيفة بدأها ليبرو الفريق محمود أبوالدهب من هجمة عنترية راوغ فيها كل من قابله قبل هز شباك السيد السويركى فى الدقيقة الثانية، وأضاف مشير حنفى مساك الفريق الهدف الثانى فى الدقيقة الثامنة، ثم أضاف الغانى أحمد فيليكس الهدف الثالث للاهلى فى الدقيقة"15" وسط ذهول جماهير الاسماعيلى.
وفى الشوط الثانى اضاف سمير كمونة مساك الفريق الثانى الهدف الرابع فى الدقيقة"63"، قبل أن يضيف البديل وليد صلاح الدين الهدف الخامس ويصنع الهدف السادس لهشام حنفى فى أخر عشر دقائق.
لتطيح السداسية بمجلس أدارة الإسماعيلى والجهاز الفنى بقيادة الهولندى ويسترهوف، وتأتى بجهاز جديد بقيادة على أبوجريشة الذى توج بعد اقل من ثلاثة أشهر ببطولة كأس مصر لأول مرة فى تأريخ الأسماعيلى وجاءت على حساب الأهلى بهدف احمد فكرى الصغير.
مثل الأهلى فى هذه المباراة: عصام الحضرى، محمود أبوالدهب، مشير حنفى، سمير كمونة، إبراهيم حسن ، هشام حنفى ،هادى خشبة، مجدى طلبة "رضا عبدالعال"، ياسر ريان، احمد فيليكس "وليد صلاح الدين"، حسام حسن" أحمد عبدالمنعم كشرى".
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