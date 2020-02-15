شكرا لقرائتكم رمضان صبحي يعود لتدريبات الأهلي .. وفايلر يحدد موقفه من مواجهة السوبر المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الجهاز الطبي بالأهلي على عودة رمضان صبحي صانع ألعاب الأهلي لتدريبات فريقه الجماعية ، بعد انتهاء الجناح الدولي من تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية.

وأدى رمضان صبحي طوال الفترة الماضية تدريبات بدنية في الجيم في إطار البرنامج الموضوع له وخاض اللاعب بعدها تدريبات الجري حول الملعب على هامش مران الفريق الجماعي.

وحقن الجهاز الطبي بالأهلي رمضان صبحي بالبلازما، وذلك ضمن برنامجه العلاجي للتعافي من إصابة الخلفية التي لحقت به مؤخرًا، وأكد الجهاز الطبي أن حالة اللاعب الفنية والبدنية بعد الانتظام فى التدريبات الجماعية هى التى ستحدد مدى إمكانية لحاقه بمباراة السوبر يوم 20 فبراير الجاري و إنتظار راي السويسري فايلر المدير الفني ، إلا أن الاتجاه الأقرب هو اعفاء اللاعب من مواجهة السوبر حتى وإن دخل قائمة المباراة على أن يتم تجهيزه لمواجهة صن داونز والتي تأتي في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها يوم 28 فبراير الجاري.

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ويرفض جهاز الكرة بالأهلي المجازفة برمضان صبحي حرصًا على سلامته وخوفًا من تجدد إصابته للمرة الثالثة على مستوى العضلة الخلفية، وتعرض رمضان صبحى لإصابة خلال أحد تدريبات الفريق الماضية وتحديدًا يوم 17 ديسمبر الماضى، حيث أصيب بتمزق فى العضلة الخلفية بأحد تدريبات الفريق، وخاض اللاعب برنامجًا تأهيليًا وعلاجيًا طوال الفترة الماضية.

وشارك رمضان صبحي فى تدريبات الأهلى قبل السفر إلى السودان لمواجهة الهلال بدورى أبطال أفريقيا لكن الجهاز فضّل إراحته وعدم اصطحابه فى رحلة السودان، ثم انتظم اللاعب فى المران 3 أيام متتالية الأسبوع الماضي، قبل أن يشعر بأن غير سليم بنسبة 100%" ليقرر الجهاز الطبى منحه راحة عدة أيام إضافية لتفادى أى مضاعفات ، خاصة أن رمضان صبحي من العناصر الأساسية .