شكرا لقرائتكم شيكابالا يرقص بكأس السوبر الإفريقي ويدون "هابي فلانتين" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شيكابالا

نشر محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب نادى الزمالك، مقطع فيديو له عبر حسابه الخاص على "إنستجرام"، وهو يرقص مع أشرف بن شرقي بكأس السوبر الإفريقي، ودون الفهد الأسمر على الفيديو " هابى فلانتين" .

الزمالك ضد الترجي



توج فريق الزمالك بلقب السوبر الأفريقى للمرة الرابعة فى تاريخه، بعد غياب دام 17 عامًا، وذلك عقب تحقيق الفوز على الترجى التونسى بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد الغرافة القطرى، حيث شارك الأبيض فى المباراة بصفته حاملاً للقب الكونفدرالية فى النسخة الماضية، فيما توج الفريق التونسى بلقب دورى أبطال إفريقيا فى العام الماضى.

شيكابالا يرقص بكأس السوبر الإفريقي



أخر كأس سوبر توج به الزمالك كان عام 2003 على حساب الوداد المغربى، ومن المفارقات أن الفارس الأبيض توج بالقب مرة أخرى فى العام الجارى 2020 وبعد غياب 17 عامًا، بنفس النتيجة، حيث هزم الفريق المغربى بنتيجة 3 / 1 وهى نفس النتيجة التى فاز بها اليوم على الترجى، ليحصد اللقب الرابع للفارس الأبيض فى تلك البطولة والعاشر للكرة المصرية.