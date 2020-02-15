شكرا لقرائتكم أسرة قناوى تحتفل بإنجاز أحمد شديد فى الايجيبشن ليج .. صور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعدت أسرة أحمد شديد قناوى احتفالا للاعب بعد فوزه بلقب أكثر اللاعبين مشاركة فى الايجيبشن ليج ، حيث أحضر والد اللاعب ووالدته وأشقاؤه "تورتة" تحمل صورته ورقم 120 وهو عدد المباريات التى لعبها بالدوري ، وحفر أحمد شديد قناوي الظهير الأيسر للانتاج الحربي والأهلى الأسبق ، إسمه في ذاكرة الكرة المصرية بحروف من ذهب بعدما استطاع النجم المخضرم كسر إنجاز الراحل حسن الشاذلي هداف الكرة المصرية كأكثر اللاعبين مشاركة في مواسم متتالية بالدوري المصري برصيد 120 مباراة .

واستطاع شديد قناوي كسر إنجاز الشاذلي الذي لعب 119 مباراة متتالية في المواسم من 1961/1962حتي 1966/1965 بعدما خاض مباراة الإنتاج الحربي مع مصر المقاصة بالجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري العام.

ويرتبط قناوي بتعاقد يستمر لنهاية الموسم الجاري ، وترغب إدارة الإنتاج الحربي في تمديد تعاقد قناوي لاسيما أنه من العناصر المؤثرة في نتائج الفريق وتلقي عروض عديدة الرحيل عن الفريق من أكثر من نادي.

ولعب شديد قناوي كل المباريات للموسم الرابع على التوالي، حيث خاض كل مباريات أسوان في موسم 2016/2017 والإنتاج الحربي ثلاثة مواسم هى 2017/2018 و2018/2019 و و11 مباريات حتى الان من موسم 2019 -2020 ليكون مجموع المباريات التي خاضها في الاربع مواسم 120 مباراة .

تميز شديد قناوى بقدم يسرى مميزة، وضعته فى مصاف أبرز لاعبى الجبهة اليسرى فى الدورى الممتاز فى الفترة الأخيرة، حقق مع الأهلى 20 بطولة محلية وأفريقية وتألق معه فى مباريات كثيرة، فضلا عن تألقه مع المنتخب الأولمبى والوطنى، حيث انضم الفتى الذهبى للجبهة اليسرى لمنتخب مصر فى 12 أكتوبر 2008 وشارك فى 12 مباراة دولية.

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أحمد شديد قناوى أحد أبناء قطاع الناشئين بالأهلى، صعد للفريق الأول فى يونيو 2005، ثم انتقل إلى النادى المصرى البورسعيدى لمدة ثلاثة أعوام وأدى خلالها مباريات جيدة، حيث شارك فى 95 مباراة سجل 12 هدفاً وصنع 16 لزملائه أدت لعودته مجددًا للنادى الأهلى عام 2011، وشارك شديد قناوى مع المارد الأحمر فى 107 مباريات، سجل هدفين وصنع 12 هدفا.

وبعد ثلاثة مواسم مع الأهلى قرر النادى الاستغناء عنه فى يوليو 2014، لينتقل بعدها لصفوف طلائع الجيش وشارك معه فى 61 مباراة وسجل 4 أهداف وصنع 8 أهداف، قبل أن يرحل إلى نادى أسوان فى أغسطس 2016 لمدة موسم واحد فى صفقة انتقال حر، وشارك فى 34 مباراة وصنع 7 أهداف ولم يسجل، وقرر الرحيل بعد هبوط أسوان للقسم الثانى لينتقل لصفوف الإنتاج الحربى وشارك حتى الآن فى ٨٦مباراة وسجل 4 أهداف وصنع 19 هدفا.

وأثنى مختار على الأداء الذى يقدمه أحمد شديد قناوى، الذى انفرد بالرقم القياسى باللعب فى 120 مباراة متتالية فى بطولة الدورى الممتاز، بعد خوضه مباراة الإنتاج الحربى ضد مصر المقاصة.

ونجح قناوى فى تحطيم رقم حسن الشاذلى، الذى لعب 119 مباراة متتالية فى المواسم من 1961-1962، حتى 1965-1966، بقميص الترسانة.

وأكد المدير الفنى للإنتاج الحربى أن أحمد شديد، حقق إنجازا عظيما وهو يستحق ما وصل إليه، لأنه لاعب مجتهد للغاية، ولا يقصر فى التدريب أو المباريات، لذا يستحق المكانة التى حققها، خاصة أنه يقدم مستوى ثابت، ويجتهد بشكل مستمر للحفاظ على مكانه بالتشكيل الأساسى.