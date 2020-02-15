شكرا لقرائتكم الزمالك يبدد آمال الترجي ويحرز السوبر الإفريقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - توج الزمالك المصري بلقبه الرابع في كأس السوبر الإفريقي لكرة القدم بفوزه على الترجي التونسي 3 - 1 يوم الجمعة في النسخة الثامنة والعشرين من مباريات السوبر الإفريقي.

وأنهى الزمالك الشوط الأول لصالحه بالهدف المبكر للغاية الذي سجله يوسف إبراهيم (أوباما) في الدقيقة الثانية.

وفي الشوط الثاني، سجل عبد الرؤوف بن غيث هدف التعادل للترجي من ضربة جزاء في الدقيقة 54، ثم سجل المغربي أشرف بنشرقي هدفي الفوز للزمالك في الدقيقتين 58 والثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.