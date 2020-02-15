شكرا لقرائتكم فالنسيا يفرض التعادل على أتلتيكو مدريد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تعادل فالنسيا مع ضيفه أتلتيكو مدريد 2 - 2، يوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة الرابعة والعشرين للدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم أتلتيكو مدريد في الدقيقة 15 عن طريق ماركوس يورينتي، قبل أن يسجل البرازيلي غابرييل باوليستا هدف التعادل لبلنسيه في الدقيقة 39. وفي الدقيقة 42 سجل الغاني توماس بارتي الهدف الثاني لأتلتيكو مدريد، لكن جوفري كوندوغبيا سجل التعادل مجددا لفالنسيا في الدقيقة 58.

ورفع فالنسيا رصيده إلى 38 نقطة في المركز السادس، فيما رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 40 نقطة في المركز الرابع.