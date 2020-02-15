بعد التتويج بالسوبر.. «حطمت أعصاب الترجي» و«تهنئة للزمالك ورئيسه».. تصريحات مثيرة من مرتضى منصور وتركي آل الشيخ

نجح الزمالك في تحقيق لقب السوبر الإفريقي للمرة الرابعة في تاريخه، بعدما تغلب على الترجي الرياضي التونسي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الجمعة على ملعب نادي الغرافة القطري بالعاصمة الدوحة.

وعقب انتهاء المباراة والتتويج باللقب الإفريقي، خرج كل من رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، ورئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، تركي آل الشيخ، بتصريحات مثيرة.

وقال مرتضى منصور، في تصريحات عبر شاشة قناة "الزمالك" مساء الجمعة، إنه اتبع طريقة "لتحطيم أعصاب لاعبي الترجي التونسي".

وأوضح منصور أن الطريقة التي اتبعها من خلال تهديده بعدم خوض مباراة السوبر الأفريقي "نجحت في تحطيم أعصاب لاعبي الترجي".

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من جانبه، وجه الرئيس الشرفي للنادي الأهلي ومالك نادي ألميريا الإسباني، تركي آل الشيخ، التهنئة للزمالك بعد الفوز بكأس السوبر الإفريقي على حساب الترجي.

وكتب آل الشيخ منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قال فيه: "مبروك لمصر، ومبروك لرئيس مجلس إدارة الزمالك وأعضائه وجماهيره، مباراة كبيرة".

وأثار المنشور حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لم يذكر تركي آل الشيخ في تهنئته إسم مرتضى منصور، مكتفياً بقول "رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك".

يشار إلى أن آخر تتويج للزمالك بلقب السوبر الإفريقي كان في عام 2003 بعد الفوز على الوداد المغربي بثلاثة أهداف لهدف.

ومن المقرر أن يتواجه الزمالك غريمه التقليدي الأهلي يوم الخميس المقبل، ببطولة السوبر المصري، قبل أن يعودا لمواجهة بعضهما البعض مجدداً في الـ 24 من فبراير الجاري في مباراة مؤجلة من الأسبوع الرابع من الدوري المصري الممتاز.