بعد السوبر الإفريقي.. شقيق أمير قطر يوجه رسالة لنادي الزمالك

وجه خليفة بن حمد، شقيق أمير قطر، التهنئة لنادي الزمالك بعد فوزه بكأس السوبر الإفريقي على حساب الترجي التونسي مساء أمس الجمعة، في المباراة التي أقيمت بينهما بالعاصمة القطرية الدوحة.

وكتب خليفة تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر قال فيها: "مبروك للزملكاوية كأس السوبر الإفريقي .. يستاهل الشعب المصري وجماهيره والأبيض لعب بين جماهيره وفي بلده الثاني وما شفنا منه إلا كل خير. هاردلك للترجي".

وحقق الزمالك لقبه الرابع في مسابقة السوبر الإفريقي، بعد فوزه على الترجي الرياضي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب نادي الغرافة القطري في العاصمة الدوحة.