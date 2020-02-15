شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة..مكاسب آخر بروفة للكلاسيكو..فايلر يضبط ساعة الأهلى..وأسلحة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت آخر بروفة للقطبين قبل الصدام الكروى المرتقب بينهما على لقب "السوبر المصرى"، العديد من الرسائل الكروية التى لا تعكس إلا شيئا واحدا وهو أن القمة القادمة ستكون مختلفة تماما عن آخر 10 مواسم، لا سيما أنها تُحكم بلغة فرنسية أضافت على كلا الفريقين أسلحة كروية متطورة، جعلت من الأحمر قطارا محليا يدهس كل من يقف أمامه، وحولت من نقاط ضعف الفارس الأبيض سلاحا فتاكا يرجح كفته أمام أي فريق.

وفى السوبر الإفريقى الذى شهده ملعب الغرافة القطرى، فاجأ الفرنسي باتريس كارتيرون الجميع بنجاحه في علاج جميع السلبيات التي كان يعانى منها الأبيض في الفترات الأخيرة، وحولها إلى أسلحة فتاكة أمام الترجى التونسى "بطل إفريقيا"، ليتوج بلقب قارى غاب عن الزمالك منذ 17 عاما.

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