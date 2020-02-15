تعرف على حكام مباراة الاتحاد وأسوان بكأس مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم أسماء حكام مباراتى اليوم، السبت، ضمن دور الستة عشرة لمسابقة كاس مصر على النحو التالى:

- أبو قير وحرس الحدود: محمد حسن ورضا جبر ومحمد حمدى غزال .. وناصر مطر حكما رابعا

- الاتحاد وأسوان: محمود البنا واسامه عبد اللطيف ومحمد عبد العظيم .. وبدوى إبراهيم رابعا.

تقام مباراة أبو قير للأسمدة وحرس الحدود فى تمام الثانية ظهر اليوم السبت على ستاد الإسكندرية حيث يأمل كل فريق فى اقتناص بطاقة التأهل لدور الثمانية ببطولة كأس مصر، حيث يسعى أبو قير للأسمدة لاستكمال رحلة مفاجأته بالبطولة فيما يسعى حرس الحدود لاستعادة إنجازاته فى كأس مصر.

تأهل حرس الحدود لهذا الدور عقب الفوز على بتروجت بهدف دون رد سجله مصطفى على فى دور الـ 32 للبطولة بينما فجر أبو قير للأسمدة أولى مفاجآت كأس مصر هذا الموسم حينما أطاح بالإنتاج الحربى بنتيجة 4/2 فى ركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلى والإضافى للمباراة بتعادل الفريقين 1/1 .

من جانبه طالب أحمد الكأس المدير الفنى لأبو قير للأسمدة لاعبيه بالتركيز للفوز باللقاء واستكمال مشواره بالبطولة فيما شدد طارق العشرى المدير الفنى لحرس الحدود على لاعبيه ضرورة احترام الخصم وعدم الاستهانة بقدراته كونه ينافس فى دورى القسم الثانى سعياً للعودة لمنصة التتويج بكأس مصر.

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موعد مباراة الاتحاد السكندرى وأسوان

تقام مباراة الاتحاد السكندرى وأسوان فى تمام الخامسة عصر اليوم السبت على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر فى مواجهة لن تخلو من الاثارة والمتعة كعادة لقاءات كأس مصر دائماً.

تأهل الاتحاد السكندرى لهذا الدور عقب الفوز على نادى النصر بهدف دون رد سجله رزاق سيسيه فيما تأهل أسوان لهذا الدور عقب تخطى عقبة طنطا بنتيجة 5/4 بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.

وطالب طلعت يوسف المدير الفنى للاتحاد السكندرى لاعبيه بحصد بطاقة التأهل لدور الثمانية بكأس مصر لإستكمال رحلة زعيم الثغر بالبطولة سعياً للتتويج بلقبها ومصالحة الجماهير الغاضبة من وداع البطولة العربية لصالح الاسماعيلى فيما يتمسك مجدى عبد العاطى المدير الفنى لأسوان لإستكمال انتفاضة تماسيح النيل التى أهدته ثلاثة انتصارات متتالية بالدورى أنقذته من إقتحام دوامة الهبوط.

القنوات الناقلة لمباريات كأس مصر

من المقرر أن تنقل قنوات تايم سبورت و أون سبورت مباريات كأس مصر