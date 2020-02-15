شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام بعد التتويج بالسوبر: مبروك لجمهور الزمالك ولا عزاء للشامتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب حازم إمام ظهير أيمن الزمالك عن سعادته بتتويج فريقه بلقب السوبر الأفريقى بعد الفوز على الترجى التونسى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت الفريقين، مساء أمس الجمعة، مقدما التهنئة لجمهور الزمالك.

ونشر إمام، عبر حسابه على إنستجرام، صورة مع زملائه بعد التتويج الأفريقى، صحبها بتعليق: "مبروك لجمهور نادى الزمالك العظيم، ولا عزاء للشامتين أصحاب أسهل ماتش هو الزمالك بالنسبة للترجى".

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وكان إمام قد قال فى تصريحات لبرنامج زملكاوى المذاع على قناة الزمالك: "أكملت المباراة مصابا فى عضلة الضامة من الدقيقة 23 ولكننى تحاملت على نفسى من أجل جمهور الزمالك والتتويج باللقب"، متابعا: "أول مرة منذ فترة طويلة أشعر أن لاعبو الزمالك ذاهبين للتتويج باللقب".

وتوج فرق الزمالك بلقب السوبر الأفريقى للمرة الرابعة فى تاريخه، بعد غياب دام 17 عامًا، وذلك عقب تحقيق الفوز على الترجى التونسى بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد الغرافة القطرى، حيث شارك الأبيض فى المباراة بصفته حاملاً للقب الكونفدرالية فى النسخة الماضية، فيما توج الفريق التونسى بلقب دورى أبطال إفريقيا فى العام الماضى.

آخر كأس سوبر توج به الزمالك كان عام 2003 على حساب الوداد المغربى، ومن المفارقات أن الفارس الأبيض توج بالقب مرة أخرى فى العام الجارى 2020 وبعد غياب 17 عامًا، بنفس النتيجة، حيث هزم الفريق المغربى بنتيجة 3 / 1 وهى نفس النتيجة التى فاز بها اليوم على الترجى، ليحصد اللقب الرابع للفارس الأبيض فى تلك البطولة والعاشر للكرة المصرية.