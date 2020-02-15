شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. أشرف بن شرقي "أسد مغربى" ينهش خصوم الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسود الأطلسى لا تُروض، فمن المغرب العربى جاء ليفرض حضوره على الدورى المصرى ليتحول إلى واحد من أهم لاعبى الإيجيبشن ليج، فأصبح أشرف بن شرقى صانع ألعاب نادى الزمالك نجم الشباك بالقلعة البيضاء، بعد الأداء المميز الذى قدمه مع فريقه فى مباراة كأس السوبر الأفريقى، والتى جمعت الزمالك والترجى أمس الجمعة، وتوج بها الفارس الأبيض بعد الفوز على الفريق التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف.

بن شرقى سجل هدفين في مرمى الترجى بعد نجاح الفريق التونسى فى إحراز هدف التعادل من ركلة جزاء، لينجح النجم المغربى في ترجيح كفة فريقه بالأداء الرائع الذى قدمه خلال المباراة والتتويج بكأس غالية ورابعة فى تاريخ أبناء ميت عقبة بالسوبر الأفريقي.

فوز الزمالك على الترجى بات يشكل حافزاً معنوياً للفريق الأبيض قبل مواجهته المرتقبة فى كأس السوبر المصرى، ليدخل الفارس الأبيض هذا اللقاء وهو الأفضل فى القارة السمراء ومتسيداً للفرق الأفريقية بعد تتويجه بكأس الكونفدرالية الأفريقية ثم السوبر الأفريقى.

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بن شرقى منذ انضمامه إلى نادى الزمالك فى موسم الانتقالات الصيفية عام 2019، قادماً من الهلال السعودى، يقدم أداءً مميزاً مع أبناء ميت عقبة، حيث استطاع النجم المغربى خلال 18 مباراة خاضها بالموسم الجار، أن يحرز 8 أهداف، بواقع هدف فى الدورى العام، 3 أهداف فى دورى أبطال أفريقيا، هدفين فى كأس مصر ومثلهما فى السوبر الأفريقى، وليس هذا وحسب بل صنع بن شرقى 5 أهداف أخرى لزملائه بالفريق.

تتويج الزمالك بالسوبر جاء بعد غياب 17 عاماً عن القلعة البيضاء، حيث كان آخر كأس سوبر توج به الزمالك عام 2003 على حساب الوداد المغربى، ومن المفارقات أن الفارس الأبيض توج بالقب مرة أخرى فى العام الجارى 2020 وبعد غياب 17 عامًا، بنفس النتيجة، حيث هزم الفريق المغربى بنتيجة 3 / 1 وهى نفس النتيجة التى فاز بها اليوم على الترجى، ليحصد اللقب الرابع للفارس الأبيض فى تلك البطولة والعاشر للكرة المصرية.