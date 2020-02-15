شكرا لقرائتكم خبر عن هابى فلانتين.. شيكابالا يحتفل بكأس السوبر بوصلة رقص مع بن شرقى "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الزمالك، فى وصلة رقص بكأس السوبر الإفريقى، مع نجم اللقاء أشرف بن شرقى، عقب الفوز على الترجى والتتويج باللقب الرابع بكأس السوبر، ونشر شيكابالا عبر حسابه على انستجرام، مقطع فيديو أثناء رقصه بالكأس الغالية، صحبها بتعليق "هابى فلانتين".

وتوج الزمالك باللقب من قلب العاصمة القطرية "الدوحة" وسط حشد جماهيرى لأبناء ميت عقبة فى مدرجات ملعب نادى الغرافة، ليتوج الفارس الأبيض بلقبه الرابع فى البطولة بالفوز على الترجى التونسى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى اللقاء الذى أقيم بينهما مساء أمس، الجمعة، ليضرب أبناء ميت عقبة موعدا مع السعادة لجماهيرهم بهذا اللقب الذى يعد البطولة الأولى للفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق مع فريق مصرى بعد قيادته من قبل للأهلى ودجلة دون تتويج بألقاب.

ويعد تتويج فريق الزمالك بلقب السوبر الأفريقى للمرة الرابعة فى تاريخه، بعد غياب دام 17 عامًا، وذلك عقب تحقيق الفوز على الترجى التونسى حيث كان أخر كأس سوبر توج به الزمالك فى عام 2003 على حساب الوداد المغربى وجاء تتويج الزمالك بتقدمه بالهدف الأول عن طريق يوسف أوباما فى الدقيقة 2 بعد تلقيه عرضية من محمد عبد الشافى حولها برأسه إلى داخل شباك الترجى وأدرك عبد الرؤوف بن غيث التعادل للترجى من ركلة جزاء فى الدقيقة 54، ثم نجح أشرف بن شرقى فى إعادة الزمالك لتقدمه بتسجيل الهدف الثانى فى الدقيقة 58 وفى الدقيقة 92 نجح بن شرقى مجدا فى إضافة الهدف الثانى له والثالث للزمالك لينهى آمال الترجى فى العودة بالنتيجة.

وأصبح هدف أوباما، أسرع هدف يسجل فى تاريخ مباريات السوبر الأفريقي، بعد مرور دقيقة و 40 ثانية، متخطيا أمين الشرميطى، مهاجم النجم الساحلى، الذى سجل فى مرمى الصفاقسى، بعد مرور 5 دقائق، من مواجهة الفريقين، فى نسخة 2008.

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ونجح الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك فى تحقيق لقب السوبر الأفريقى له للعام الثانى على التوالى بعد قيادته للفريق الأبيض فى مباراة اليوم والفوز أمام الترجي، كان كارتيرون قاد الرجاء المغربى الموسم المنقضى للفوز بالسوبر الأفريقى أيضاً على حساب الترجى التونسى أيضاً، ليواصل كارتيرون عقدته للترجى والمدير الفنى للفريق التونسى أيضاً معين الشعبانى.