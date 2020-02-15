شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا علوانى تهنئ الزمالك بعد الفوز بالسوبر: شرف جماهيره والكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت الدكتورة رانيا علوانى، عضو مجلس إدارة النادى الأهلى، نادى الزمالك بالفوز على نظيره الترجى التونسى والفوز بكأس السوبر الإفريقى، مؤكدة أن هذا الفوز هو شرف لجماهير القلعة البيضاء والكرة المصرية.

وكتبت رانيا، عبر حسابيها على فيس بوك وانستجرام: "مبروك للزمالك الفوز بالسوبر الإفريقى، شرف جماهيره والكرة المصرية".

وتوج فريق الزمالك بلقب السوبر الإفريقى للمرة الرابعة فى تاريخه، بعد غياب دام 17 عامًا، وذلك عقب تحقيق الفوز على الترجى التونسى بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الجمعة، على استاد الغرافة القطرى، حيث شارك الأبيض فى المباراة بصفته حاملاً للقب الكونفدرالية فى النسخة الماضية، فيما توج الفريق التونسى بلقب دورى أبطال إفريقيا فى العام الماضى.

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أخر كأس سوبر توج به الزمالك كان عام 2003 على حساب الوداد المغربى، ومن المفارقات أن الفارس الأبيض توج بالقب مرة أخرى فى العام الجارى 2020 وبعد غياب 17 عامًا، بنفس النتيجة، حيث هزم الفريق المغربى بنتيجة 3 / 1 وهى نفس النتيجة التى فاز بها اليوم على الترجى، ليحصد اللقب الرابع للفارس الأبيض فى تلك البطولة والعاشر للكرة المصرية.

انفرد الزمالك، بالمركز الثانى، فى التتويج بلقب السوبر الأفريقي، برصيد 4 ألقاب متخطا مازيمبى الكونغولى، صاحب الثلاثة ألقاب، بينما يتصدر الأهلى الرقم القياسى فى التتويج باللقب، برصيد 6 ألقاب.

ونجح الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك فى تحقيق لقب السوبر الأفريقى له للعام الثانى على التوالى بعد قيادته للفريق الأبيض فى مباراة الأمس والفوز أمام الترجي، كان كارتيرون قاد الرجاء المغربى الموسم المنقضى للفوز بالسوبر الأفريقى أيضاً على حساب الترجى التونسى أيضاً، ليواصل كارتيرون عقدته للترجى والمدير الفنى للفريق التونسى أيضاً معين الشعبانى.