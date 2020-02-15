شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى رابع جولات نهائيات دورى سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر
بينما تقام الجولة الخامسة يوم الثلاثاء الموافق 18 فبراير بمواجهات بين كلا من ، الأهلى مع الزمالك و الطيران مع سبورتنج و الشمس مع سموحة و الجزيرة مع المعادى .
أما الجولة الثالثة من دورى محترفين الرجال ، ستقام الخميس 20 فبراير بمواجهات بين كلا من ، الأهلى مع البنك الأهلى و سموحة مع هليوبوليس و الأوليمبى مع سبورتنج و الزمالك مع طلائع الجيش ، بينما تقام الجولة الرابعة يوم الخميس 27 فبراير بمواجهات بين كلا من ، هليوبوليس مع الأهلى و البنك الأهلى مع سبورتنج و طلائع الجيش مع سموحة و الاوليمبى مع الزمالك .
بينما مباريات الجولة الخامسة فتقام يوم الخميس 5 مارس المقبل بمواجهات بين كلا من ، سبورتنج مع الأهلى و طلائع الجيش مع هليوبوليس و البنك الأهلى مع الزمالك و سموحة مع الأوليمبى .
نجح فريق كرة اليد بنادى الزمالك فى التأهل إلى المرحلة النهائية لتحديد بطل دورى المحترفين متصدرا جدول الترتيب على صعيد الرجال بـ 21 نقطة من المواجهات المباشرة، بالرغم من احتلاله المركز الثانى فى حسبة النقاط الاعتبارية ، بينما تأهل الأهلى أيضا إلى هذا الدور فى المرتبة الثانية بواقع 17 نقطة فى ظل عدم تصدره مسابقة المحترفين، بالرغم من تصدره للنقاط الاعتبارية.
كانت هذه تفاصيل خبر مواجهات قوية فى رابع جولات نهائيات دورى سيدات اليد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.