شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُناقش تحمل جزء من راتب صالح جمعة لتسهيل رحيله لأوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُناقش مسئولو الأهلي تحمل جزء من راتب صالح جمعة لاعب وسط الفريق، لإقناعه بالرحيل للدوري الفنلندي، بعد خروجه التام من حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق ،والذي أعلن عدم رغبته في تواجده داخل صفوف الفريق وتمنى له التوفيق مع أي نادي أخر، ويرفض فايلر عودة صالح جمعة لحساباته الفنية وأتخذ قراراً بعدم خوض اللاعب للتدريبات الجماعية مع الفريق، وذلك على خلفية المشادة التي نشبت بينهما في أحد التدريبات بعد قيام فايلر بإبعاده من التقسيمة وهو الأمر الذي لم يروق باللاعب وقام بالانفعال على فايلر في وقتها.

وتلقى صالح جمعة عرضاً من أحد أندية الدوري الفنلندي وهو الأمر الذي وافق عليه الأهلي ، إلا أن اللاعب لازال متحفظاً على العرض بسبب ضعف الراتب الذي سيتقاضاه هناك بعدما عرض النادي الراغب في ضمه 10 آلاف دولار شهريا على اللاعب فقط بما يوازي قرابة 150 ألف جنيه شهريا، وهو ما رفضه صالح جمعة نهائيا.

وبعد إعلان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي انتظار ناديه وصول عرض من أحد أندية الدوري الفنلندى لاستعارة صالح جمعة ظهرت أزمة جديدة في إعارة اللاعب تتمثل في راتبه الشهري المرتفع الذي يرفض النادي الفنلندي تحمله بالكامل في الوقت الذي يرفض صالح جمعة تخفيض أي مبلغ من الرقم الذي يحصل عليه في الأهلي، الأمر الذي دفع الإدارة الحمراء للتفكير في تحمل جزء من الراتب لإتمام الصفقة.