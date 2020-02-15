شكرا لقرائتكم خبر عن تبادل الدورع قبل قمة الإسماعيلى مع الرجاء المغربى بالبطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام المستشار محمد الكلية عضو مجلس إدارة الإسماعيلى ،أمين الصندوق باستقبال رئيس بعثة فريق الرجاء البيضاوى المغربى السيد عبد السلام حناد بفندق الاقامة، وذلك قبيل المواجهة المرتقبة التى ستجعهما مساء الأحد ضمن منافسات الدور قبل النهائى لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

شهد الاستقبال عدد من مسئولى النادى من بينهم سيد العركى مدير إدارة العلاقات العامة وأحمد بزان المدير التنفيذى فضلا عن تواجد خالد المتقوى المنسق العام ومحمد العداونى مراقب المباراة.

هذا وقد تم تبادل الدورع والشعار ،وذلك فى إطار دعم أواصر علاقات الود والمحبة بين الناديين ، والعمل على تحقيق مزيد التعاون والتنسيق بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.

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وأكد الكلية على اعتزازه بتواجد الفريق المغربى بالاسماعيلية ، فى ظل العلاقات التاريخية التى تربط الناديين باعتبارهما احد أكبر وأعرق الأندية فى مصر والمغرب.

وأعرب عضو مجلس الإدارة على حرص مجلس الإدارة على مواصلة تعميق العلاقات بين الناديين ودفعها إلى آفاق أوسع.

ويختتم اليوم السبت ، فريق الاسماعيلى بقيادة الفرنسي ديديه جوميز استعداداته لمباراته المرتقبة مع الرجاء المغربى المقرر لها السادسة مساء غداً الاحد على ستاد الإسماعيلية ضمن مواجهات نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" وسط حضور جماهيرى يقارب الخمسة الاف مشجع، ويطمح جوميز في أن ينجح الدراويش بتسجيل نتيجة إيجايبة في مباراة الذهاب قبل السفر للمغرب لخوض لقاء الإياب المقرر له 15 مارس المقبل لضمان حصد تذكرة التأهل للمباراة النهائية التي يحلم عشاق الفانلة الصفراء في التتويج بلقبها تعويضاً عن التراجع المحلى على صعيد مسابقة الدوري .

ويملك فريق الرجاء المغربى العديد من النجوم وعناصر الخبرة، منهم محسن متولي وسفيان رحيمي ومهاجم الزمالك المعار حميد احداد وفابريس نجوما ولوامبا نجوما.