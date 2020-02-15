كارتيرون لمصراوي: السوبر يمنحني سعادة كبيرة ولكن نستعد للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد الهواري:

أبدى الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، عن سعادته بفوز فريقه بكأس السوبر الأفريقي عقب فوزه على نادي الترجي التونسي.

وكان الزمالك قد توّج بالسوبر الأفريقي بالفوز على نظيره الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة.

وقال كارتيرون في تصريح مقتضب لـ"الخليج 365": "الفوز بالسوبر الإفريقي منحني سعادة كبيرة ولكن حان الوقت للتحضير والاستعداد للسوبر المصري".

ويستعد الزمالك لمواجهة غريمه التقليدي الأهلي في الـ20 من الشهر الجاري على كأس السوبر المصري بملعب محمد بن زايد بالإمارات.