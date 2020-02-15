حرمان مانشستر سيتي من المشاركة بالبطولات الأوروبية لعامين

حرم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، الجمعة، نادي مانشستر سيتي الإنجليزي من المشاركة في البطولات الأوروبية عامين، جراء مخالفته قواعد اللعب المالي النظيف.



وذكر بيان صادر عن "يويفا"، أنه غرّم مانشستر سيتي 30 مليون يورو، لإخلاله بقواعد اللعب المالي النظيف، بين الأعوام 2012-2016.



وأضاف البيان، أن النادي الإنجليزي محروم من المشاركة في البطولات الأوروبية في الموسمين 2020-2021 و2021-2022.



وأوضح أن النادي بإمكانه الاعتراض على هذه القرارات لدى محكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس).



يذكر أن مانشستر سيتي سوف يستمر بالمنافسة هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا، ولن يؤثر هذا القرار على مشواره في الأبطال خلال منافسات الموسم الجاري.



ورد مانشستر سيتي في بيان رسمي على العقوبات، بالقول: "يشعر النادي بالإحباط لكنه لم يفاجأ بقرار الاتحاد الأوروبي، وسيتبع النادي إجراءات الاستئناف في محكمة التحكيم الرياضية في أسرع وقت ممكن".



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