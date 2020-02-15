اونلاين | بث حي بدون تقطيع مباشر.. مشاهدة مباراة برشلونة وخيتافي بالدوري الإسباني اليوم 15-2-20250

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث حي بدون تقطيع مباشر.. مشاهدة مباراة برشلونة وخيتافي بالدوري الإسباني اليوم 15-2-20250 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بستضيف فريق برشلونة، نظيره خيتافي اليوم السبت، في تمام الساعة، الخامسة، ضمن مواجهات الجولة الـ24 من مسابقة الدوري الإسباني "ليجا"، ويسعى الفريق الكتالوني إلى تحقيق الثلاث نقاط للزحف نحو الصدارة ومزاحمة غريمه التقليدي ريال مدريد متصدر البطولة.

وحقق برشلونة في أخر مبارياته الفوز على ريال بيتيس، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ورفع رصيده إلى النقطة 49، محتلا بهم المركز الثاني، بفارق ثلاث نقاط على ريال مدريد صاحب الصدارة.

أما نادي خيتافي فتمكن من الفوز فى آخر مبارياته في الدوري أمام فالنسيا بثلاثة أهداف مقابل لاشئ، ليصبح رصيده 42 نقطة ويحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني ، في مفاجأة قوية يقدمها الفريق هذا الموسم.

برشلونة الساعة 5 علي قناة 3