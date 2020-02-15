اونلاين | مشاهدة مباراة ليفربول ونورويتش سيتي| بث مباشر مباراة ليفربول ونورويتش سيتي الآن | نتيجة مباراة ليفربول ونورويتش سيتياليوم | يلا شوت ليفربول ونورويتش سيتي

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رابط مشاهدة مباراة ليفربول ونورويتش سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة ليفربول ضد نورويتش سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز في يوم السبت الموافق 15 فبراير 2020 على الأراضي الإنجليزية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة في يوم السبت، في تمام الساعة: