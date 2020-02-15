اونلاين | يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول ضد نورويتش سيتي بث مباشر IN SPORT يلا شوت MATCH رابط ماتش ليفربول ضد نورويتش سيتيNOW

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ث مباشر مباراة ليفربول ضد نورويتش سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تُذاع المباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز في يوم السبت عبر شبكة قنوات BEIN SPORTS القطرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

حيث تُذاع مباراة ليفربول ضد نورويتش سيتي على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة BEIN SPORT HD الثانية، إضافة إلى موقع BEIN CONNECT عبر شبكة الإنترنت، فيما لم يتم الكشف حتى هذه اللحظة عن معلق المباراة.